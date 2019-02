Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 25/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Aparecida Bassin

Faleceu neste domingo (24) Aparecida Bassini, aos 66 anos. Natural de Nhamdeara, teve como último endereço a rua José Batista Pereira, no bairro Jardim Portal do Sol, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Esmeralda, João Carlos, Rita, Jesus Antônio e Vera Lúcia. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (24), às 14h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Lucy Maria Albertoni Janini

Faleceu neste domingo (24) Lucy Maria Albertoni Janini, aos 83 anos. Natural de Itápolis, teve como último endereço a avenida Cavalin, no centro de Valentim Gentil. Ela trabalhou como professora e deixou os filhos Marilei, Marco Antônio e Marcia Cristina. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (24), às 18h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Maria de Oliveira Vieira Rego

Faleceu neste domingo (24) Maria de Oliveira Vieira Rego, aos 80 anos. Natural de Jardim – CE, teve como último endereço a rua Policarpo Beloni, no bairro Parque Guarani, em Votuporanga. Ela trabalhou como lavradora e deixou o esposo Luiz Vieira Rego. Ela não deixou filhos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (25), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Elza Pontel Cruz

Faleceu nesta segunda-feira (25) Elza Pontel Cruz, aos 88 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Ércole Sereno, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. A do lar deixa as filhas Meiri, Roseli e Eliete. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (25), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Luis Valter Sciencia

Faleceu nesta segunda-feira (25) Luis Valter Sciencia, aos 69 anos. Natural de Onda Verde, teve como último endereço a rua Travessa Beija Flor, no bairro Pró-povo, em Votuporanga. Ele trabalhava como motorista e deixou os filhos Vagner, Luiz Marcelo, Glauce, Elci, Lucas e Valéria. Seu sepultamento ocorre nesta terça-feira (26), Às 9h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Neuza Aparecida Moreira Vieira