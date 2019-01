Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 02/01/2019

(Foto: A Cidade)

Lázaro de Arruda

Faleceu no último sábado (29) Lázaro de Arruda, aos 84 anos. Natural de Américo Brasiliense, teve como último endereço a rua Princesa Izabel, no bairro Bom Clima em Votuporanga. Ele trabalhava como motorista e deixou as filhas Nilza Aparecida e Suely Terezinha. Seu sepultamento ocorreu no domingo (30), às 9h, no Cemitério de Boa Vista dos Andradas.





Pedro Lourenço de Barros

Faleceu no último domingo (30) Pedro Lourenço de Barros, aos 85 anos. Natural de Sento Sé – BA, teve como último endereço a rua Ceará, no bairro Patrimônio Velho em Votuporanga. Ele trabalhava como construtor e deixou os filhos Ana Maria, José Carlos e Júlio Fernando. Seu sepultamento ocorreu no domingo, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Aparecida Josepha C. Cavalini

Faleceu no último domingo (30) Aparecida Josepha C. Cavalini, aos 79 anos. Natural de Nhandeara, teve como último endereço a rua Santos Dumont, no bairro Chácara das Paineiras em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Shirley Casemiro e Silvio Adriani. Seu sepultamento ocorreu na segunda-feira (31), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Valdir Pereira Martins

Faleceu no último domingo (30) Valdir Pereira Martins, aos 71 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço Aroudo Pimenta Meniti, no bairro Residencial Santa Amélia em Votuporanga. Ele trabalhava como frentista e deixou os filhos Márcia Regina, Cláudio Roberto, Ana Cláudia e Lucas do Nascimento. Seu sepultamento ocorreu na segunda-feira (31), às 10h, Cemitério Municipal ‘Petrolino Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Deusa Eufrazia Raymundo

Faleceu na última segunda-feira (31) Deusa Eufrazia Raymundo, aos 78 anos. Natural de Nipoã, teve como último endereço a rua Rio de Janeiro, no bairro Vila Guerche em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Douglas, Delmar, Silvio, Silvia, Jussara, Mara, Márcia, Marilene, Germano e Marcilene. Seu sepultamento ocorreu na segunda, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petrolino Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Mercedes Fumeiro dos Santos

Faleceu hoje (02) Mercedes Fumeiro dos Santos, aos 84 anos. Natural de Poloni, teve como último endereço a rua Ercoli Sereno, no bairro Vida Nova em Votuporanga. A aposentada deixa o filho Arnaldo (em memória) e familiares. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petrolino Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Ataíde Antônio do Nascimento

Faleceu na última segunda-feira (31) Ataíde Antônio do Nascimento, aos 74 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Antônio Rodrigues Craveiro Junior, no bairro Estação em Votuporanga. Ele trabalhava como construtor e deixou os filhos Clarice Formagem e Paulo César. Seu sepultamento aconteceu anteontem, às 9h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Nércio Moraes

Faleceu ontem (01) Nércio Moraes, aos 75 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Domingos Catanozzi, no bairro Vila dos Bancários em Votuporanga. Ele deixou o único filho Washington Luiz Moraes. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petrolino Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Deovarte da Silva

Faleceu ontem (01) Deovarte da Silva, aos 70 anos. Natural de Pedranópolis, teve como último endereço a rua Sargento Noé Gabriel de Oliveira, no bairro Jaboticabeiras em Votuporanga. Ele trabalhava com serviços gerais e deixou os filhos Dener Rodrigo e Deise Fernanda. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Maria Beatriz Ribeiro Santos