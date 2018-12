Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 11/12/2018

(Foto: Arquivo Pessoal)

Otília Cassiano da Silva

Faleceu hoje Otília Cassiano da Silva, conhecida esposa do falecido Zé do Norte, aos 77 anos. Natural de Monte Aprazível, teve como último endereço a rodovia Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27 em uma chácara em Votuporanga. A aposentada deixa os filhos Paulo Sérgio, Marcos Antônio, Luiz Carlos, Maria Solange, Heloísa Cassiano e Florisvaldo Cassiano, além dos netos, bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento acontece amanhã, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.