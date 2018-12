Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos na cidade

publicado em 26/12/2018

Anísio de Andrade

Faleceu na sexta-feira, dia 21, Anísio de Andrade, aos 82 anos. Natural de Bálsamo, teve como último endereço a rua Peru, no bairro Vila América, em Votuporanga. O marceneiro deixa a esposa Arcolina Barbosa de Andrade e o filho Clodoaldo de Andrade. Seu sepultamento deu-se no último sábado,dia 22, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Manoel Carlos Pereira (JACUTINGA)

Faleceu no sábado, dia 22, Manoel Carlos Pereira, conhecido como Jacutinga, aos 60 anos. Natural de Caruaru - PE, teve como último endereço a rua Maria de Freitas Leite, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Ele trabalhou como auxiliar técnico de transmissão esportiva na Rádio Cidade AM, onde conquistou a amizade e o respeito dos colegas. Seu sepultamento ocorreu no domingo,dia 23, às 19h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Walter Padoan

Faleceu no domingo, dia 23, Walter Padoan, aos 53 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a travessa Guarani, no bairro Parque Guarani em Votuporanga. Ele trabalhava como segurança e deixa os filhos Ana Julia Zana Padoan, Mariane Zana Padoan e Isabella Zana Padoan. Seu sepultamento deu-se na segunda-feira,dia 24, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Antônia Felisberta Cardoso

Faleceu no domingo, dia 23, Antônia Felisberta Cardoso, aos 89 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço a rua Joaquim Vicente, no bairro Jardim dos Ypês, em Valentim Gentil. A lavradora deixa os filhos Sérgio Bertolino, Angela Aparecida, Tadeu Bertolino, Marlene Bertolino, AlaideBertolino e Cláudio Bertolino (em memória). Seu sepultamento deu-se na segunda-feira,dia 24, às 17h, no Cemitério de Fernandópolis.





Cleideildo dos Santos

Faleceu no domingo, dia 23, Cleideildo dos Santos, aos 32 anos. Natural de Thobias Barretos – SE, teve como último endereço a rua José Teodoro Ferreira, no bairro Jardim Barreto, em Valentim Gentil. Ele tinha como profissão tratorista e não deixou filhos. Seu sepultamento ocorreu na segunda-feira,dia 24, às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.





Jovino Oliveira de Paula

Faleceu no domingo, dia 23, Jovino Oliveira de Paula, aos 76 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Valdevir de Oliveira Guena, no bairro Bom Clima, em Votuporanga. O atendente de agência de ônibus deixa a esposa Angela e os filhosMarilaine, Antônio Carlos, Rosimeire e Aldo. Seu sepultamento ocorreu no domingo, dia 23, às 17h30, no Cemitério de Álvares Florence.





Ermínia Pebelini Garcia

Faleceu terça-feira, dia 25, Ermínia Pebelini Garcia, aos 85 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Benjamin Constant, no bairro Jardim Marin, em Votuporanga. Ela deixa os filhos Edson Pebelini Garcia e Sérgio Sidiomar Garcia. Seu sepultamento deu-se terça-feira, dia 25, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Ana Lúcia de Freitas