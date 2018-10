Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 06/10/2018

Zenaide Anuncio Verde

Faleceu nesta sexta-feira (5), Zenaide Anuncio Verde, aos 72 anos. Natural de José Bonifácio, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro Penha, em Valentim Gentil. Deixa os filhos Carlos Sérgio Rodrigues Verde, Aguinaldo Cezar Verde, Ronaldo Cilas Verde e Geadriano Celmison Verde. O corpo está sendo velado e será sepultado neste sábado (6), às 17h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Adelice Aparecida da Silva

Faleceu nesta sexta-feira a funcionária pública Adelice Aparecida da Silva, aos 44 anos. Teve como último endereço a rua Adair Antônio Casali, no bairro Cohab, em Parisi. Natural de Votuporanga. Deixa o filho Dante Damião da Silva Plaza. O corpo foi velado e sepultado no Cemitério de Parisi, às 17h.

Angelina Viviani Maruci

Faleceu nesta sexta-feira, às 14h, Angelina Viviani Maruci, aos 74 anos. Teve como último endereço a rua Fioravante Poiani, no bairro Vila Muniz, em Votuporanga. Deixa as filhas Cleonice, Cláudia e Claudete. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado neste sábado, às 10h.

João Leite

Faleceu nesta quinta-feira, João Leite, aos 80 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Dr. Antônio Alves da Silveira Junior, no bairro São João, em Votuporanga. Deixa os filhos João Leite Filho e Joana Leite, além de netos e bisneta. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado, nesta quinta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Antônio Loreno Roque

Faleceu nesta quinta-feira o ferroviário Antônio Loreno Roque, aos 67 anos. Natural de Balsamo, teve como rua Por do Sol, no Centro de Cardoso. Casado, deixa a esposa Ilda Ester Correia Roque, e os filhos Reginaldo, Luciana e Marco. O corpo foi velado no Velório Jardim das Flores e sepultado no Jardim das Flores, nesta sexta-feira, às 17h.