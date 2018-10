Saiba dos detalhes de velório e sepultamento

publicado em 20/10/2018

Aparecida de Fatima Mathias

Faleceu Aparecida de Fátima Mathias, aos 60 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Luciana Laridondo Barbizani, no CDHU, em Votuporanga. Deixa os filhos Gean Marcel Mathias Benini e Kelli Cristina Benini. O corpo está sendo velado no Rosa Mística Cemitério e Crematório e será sepultado neste domingo, às 9h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Sebastião Pedro Coelho

Faleceu Sebastiao Pedro Coelho, aos 73 anos. Natural de Tanabi -SP, teve como último endereço a rua Orgalina Rita Aranha, no bairro Colinas, em Votuporanga. O aposentado deixa os filhos Rozivan, Moacir, Rosana, Edna, Silvana e Wagner. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 14h, no Cemitério Jardim das Flores.

Nadira de Jesus da Silva Vizona

Faleceu Nadira de Jesus da Silva Vizona, aos 81 anos. Natural de Tanabi, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. A autônoma deixa as filhas Cristina Aparecida, Sandra Regina e Renata Vizoná. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.