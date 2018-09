O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga nesta terça-feira

publicado em 04/09/2018

Faleceu nesta segunda-feira (3), por volta das 21h30, João Rodrigues Mariano, o conhecido Joãozinho Garçom.

Ele trabalhou durante anos no Lanchopão, no Arnaldus Café (galeria do Laranjão) e seu último trabalho foi como diarista.

Deixa as três filhas Cinthia Mariano, Maiara e Taísa Mariano, além de um neto.