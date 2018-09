O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultamento neste sábado, dia 22, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 22/09/2018

Magaly Seba (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado, dia 22, em Votuporanga, a senhora Magaly Maguolo, 86 anos. Era viúva de Antônio Seba e deixa os filhos Jorge Seba, secretário de Planejamento Urbano de Votuporanga, Antônio Seba Júnior; Silvio Luiz Seba; José Alberto Seba; Estela Regina Seba e Andreia Paula Seba, além de 12 netos e 5 bisnetos. Natural de Catanduva, Magaly morava há muitos anos em Votuporanga, foi uma das pioneiras da cidade, tendo como último endereço a rua Bahia, no bairro Santa Luzia. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado neste sábado, dia 22, no Cemitério Municipal de Votuporanga.