Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 26/09/2018

João Alves de Oliveira

Faleceu nesta quarta-feira, dia 26, em Votuporanga, o senhor João Alves de Oliveira, 70 anos. Deixa as filhas Valéria e Vânia. Natural de Pedranópolis, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Hermes Bento Dezan, no bairro Chácara da Aviação. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quinta-feira, dia 27, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria de Fátima do Nascimento

Faleceu na terça-feira, dia 25, em Votuporanga, a senhora Maria de Fátima do Nascimento, 62 anos. Deixa os filhos Emerson; Roberta e Edvaldo. Natural de Álvares Florence, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Nassif Miguel, bairro Pozzobon. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira, dia 26, no Cemitério Municipal de Votuporanga.