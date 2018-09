Veja os detalhes dos sepultamentos

publicado em 24/09/2018

Luiz da SilvaFaleceu no sábado, dia 22, em Paranaíba, Luiz da Silva, 59 anos. Deixa os filhos Ricardo e Carlos Luiz. Natural de Votuporanga, morava em Paranaíba, tendo como último endereço a Fazenda Santos Reis. O corpo foi sepultado domingo, dia 23, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Antônio Garcia GonçalvesFaleceu no domingo, dia 23, em Votuporanga, o senhor Antônio Garcia Gonçalves, 73 anos. Casado, deixa a esposa Regina Valicelli Garcia e os filhos José Aparecido; Sueli e Roseli. Natural de Monte Aprazível, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rio Negro, bairro Cohab. O corpo foi sepultado domingo, dia 23, no Cemitério Municipal de Votuporanga.