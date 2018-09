Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 22/09/2018

Magaly MaguoloFaleceu neste sábado, dia 22, em Votuporanga, a senhora Magaly Maguolo, 86 anos. Era viúva de Antônio Seba e deixa os filhos Jorge Seba, secretário de Planejamento Urbano de Votuporanga, Antônio Seba Júnior; Silvio Luiz Seba; José Alberto Seba; Estela Regina Seba e Andreia Paula Seba, além de 12 netos e 5 bisnetos. Natural de Catanduva, Magaly morava há muitos anos em Votuporanga, foi uma das pioneiras da cidade, tendo como último endereço a rua Bahia, no bairro Santa Luzia. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado neste sábado, dia 22, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Emília Vendramini de OliveiraFaleceu neste sábado, dia 22, em Votuporanga, a senhora Emília Vendramini de Oliveira, 87 anos. Deixa o filho Arthur. Natural de Ribeirão Claro/SP, morava em Amapá, bairro San Remo. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 22, às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Maria Francisca de Jesus SantosFaleceu na sexta-feira, dia 21, em Votuporanga, o senhor Maria Francisca de Jesus Santos, 85 anos. Natural de Iguaba/BA, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Benedita Terra Pimentel, no Centro. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 22, às 18h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Maria Julieta MoreiraFaleceu neste sábado, dia 22, em Votuporanga, a senhora Maria Julieta Moreira, 65 anos. Natural de Estrela D’Oeste/SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua São Paulo, Vila Muniz. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 22, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Sebastiana Maria de JesusFaleceu neste sábado, dia 22, em Votuporanga, a senhora Sebastiana Maria de Jesus, 72 anos. Deixa a filha Lucimara. Natural de Cardoso, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rosana de Souza Castro, bairro Palmeiras II. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 22, às 15h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.