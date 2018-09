Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 14/09/2018

Izabel Cristina Barboza

Faleceu nesta sexta-feira (14), Izabel Cristina Barboza, aos 60 anos. Casada, deixa o esposo José Barboza da Silveira e as filhas Kataline Cristina Alves Barboza, Flavia Yara Alves Barboza, Fernanda Yara Alves Barbosa e Roberta Cristina Alves Barboza. Teve como último endereço a rua Rachid Homsi, 3.343, em Votuporanga. O corpo está sendo velado no Rosa Mística Cemitério e Crematório e será sepultado, às 10h, neste sábado, no Cemitério de Cosmorama.

Maria Rodrigues Faria

Faleceu nesta quinta-feira (13), Maria Rodrigues Faria, aos 65 anos. Casada, deixa o esposo José Antônio de Faria e o filho João Paulo Rodrigues de Faria. Teve como último endereço a rua Laureano Arroyo Hernandes, 5.672, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado, às 9h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Araci Ferreira de Lima da Silva

Faleceu nesta quinta-feira (13), Araci Ferreira de Lima da Silva, aos 70 anos. Deixa o esposo Claudumiro Neves da Solva e as filhas Marlene Ferreira da Silva e Luiza Ferreira da Silva. Teve como último endereço a avenida Cavalim, 205, em Valentim Gentil. O corpo foi velado e sepultado nesta sexta-feira, às 10h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Luiz Barão

Faleceu nesta quinta-feira (13), Luiz Barão, aos 91 anos. Deixa a esposa Verginia Bento Barão e os filhos Ademir Barão, Nilda Barão, Ataide Barão, Antônio Bento Barão, Geraldo Bento Barão, Maria Aparecida Bento Barão, Izabel Bento Barão e Paulo Bento Barão. Teve como último endereço a Chácara São Luiz. O corpo foi velado e sepultado nesta sexta-feira, às 13h, no Cemitério Municipal de Parisi.

Hermínio José Lopes

Faleceu nesta quinta-feira (13), Hermínio José Lopes, aos 79 anos. Deixa a esposa Lourdes Leite Pereira e os filhos Olício Pereira Lopes, Marcia Cristina Lopes e Tania Maria Lopes. Teve como último endereço a rua Paulo Moretti, nº 2.145, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado nesta sexta-feira, às 11h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Donizeti Pacífico

Faleceu nesta quinta-feira (13), Donizeti Pacífico, aos 57 anos. Deixa a esposa Julia Pereira Pacífico. Teve como último endereço a rua Raphael Biachi, nº 3.290, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado nesta sexta-feira, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Carlos Roberto de Oliveira

Faleceu nesta quinta-feira (13), Carlos Roberto de Oliveira, aos 57 anos. Deixa a esposa Clarice Ramos de Oliveira e os filhos Lucas Ramos de Oliveira e Felipe Ramos de Oliveira. Teve como último endereço a rua Durval Martins, nº 1.650, em Votuporanga. O corpo foi velado no velório São João Batista de Rio Preto e sepultado, às 17h, no São João Batista.