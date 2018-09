Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 11/09/2018

Climério Alves Barbosa

Faleceu nesta terça-feira (11), Climério Alves Barbosa, aos 69 anos. Natural de Riacho de Santana-BA, teve como último endereço a rua Porto Alegre, no bairro Marim, em Votuporanga. Deixa a esposa Madalena Barbosa e os filhos Luis Paulo da Silva, Eliana Aparecida Barbosa e Jessica Cristina da Silva. O corpo está sendo velado e será sepultado às 10h, desta quarta-feira, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Katiuscia Moriele Marques Resende

Faleceu nesta terça-feira (11), Katiuscia Moriele Marques Resende, aos 31 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Arábia, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. O corpo está sendo velado e será sepultado às 11h, desta quarta-feira (12), no Rosa Mística Cemitério e Crematório.