Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 06/09/2018

Elizeu Lacerda (Foto: Arquivo Pessoal)

Elizeu Lacerda – foto

Faleceu nesta quinta-feira, dia 6, em Votuporanga, o senhor Elizeu Lacerda, 92 anos. Casado, deixa a esposa Joaquina Martyr Caetano Lacerda e os filhos Walter; Davi; Silas; Marilene; Marili e Elizeu. Morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tereza Poloni Padovez, bairro Jardim Alvorada. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado neste sábado, dia 7, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Angelina Pacheco de Lima

Faleceu nesta quinta-feira, dia 6, em Votuporanga, a senhora Angelina Pacheco de Lima, 82 anos. Casada, deixa o esposo Dionísio Soares de Lima e os filhos Neuza; Aparecida; Nelson; Nilza e Elza. Morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tocantins, no bairro Santa Eliza. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado neste sábado, dia 7, às 7h, no Cemitério Municipal de Nhandeara.

Nair da Silva

Faleceu nesta quinta-feira, dia 6, em Votuporanga, a senhora Nair da Silva, 83 anos. Casada, deixa o esposo Euclides Luis Figueiredo e o filho João Paulo. Morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tibagi, bairro Patrimônio Novo. O corpo está sendo velado no Rosa Mística Cemitério e Crematório e será sepultado neste sábado, dia 7, às 10h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.