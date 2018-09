Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 04/09/2018

Elisabete Pinheiro BosettiFaleceu nesta terça-feira, dia 4, em Votuporanga, a senhora Elisabete Pinheiro Bosetti, 63 anos. Casada, deixa o esposo Wagner Bosetti e as filhas Helen e Joyce. Natural de São Paulo, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Edson Antonio Saladini, Residencial Darma. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta quarta-feira, dia 5, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.João Rodrigues MarianoFaleceu na segunda-feira, dia 3, em Votuporanga, João Rodrigues Mariano, 52 anos. Deixa as filhas Cinthia; Maiara e Taísa. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a avenida Nasser Marão, Jardim Alvorada. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 4, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Helena Hipólito do Nascimento AurélioFaleceu na segunda-feira, dia 3, em Votuporanga, Helena Hipólito do Nascimento Aurélio, 74 anos. Casado, deixa o esposo José Aurélio e os filhos João e Elieti. Natural de Guararapes, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Mariano Lima Braga, Vila Laureano. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 4, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Maria Amélia Ferreira SoaresFaleceu no sábado, dia 1º, em Votuporanga, a senhora Maria Amélia Ferreira Soares, 72 anos. Casada, deixa o esposo Joaquim Soares e os filhos Sandra; Silvia; Sonia; Sueli; Maria; Sérgio e Celso. Natural de Viradouro, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Benedita Terra Pimentel, Centro. O corpo foi sepultado domingo, dia 2, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.