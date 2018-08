Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 22/08/2018

Waldemar Quatrochio

Faleceu nessa terça-feira, por volta das 21h, Waldemar Quatrochio, aos 88 anos. Natural de Araras, teve como último endereço a rua Rio Xingu, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Celestina Tito Quatrochio e as filhas Rosangela Quatrochio e Sonia R. Quatrochio Graniero. O corpo foi velado e sepultado nessa quarta-feira, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.