Confira os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 24/08/2018

Leonildo ChialiFaleceu nesta sexta-feira, dia 24, em Votuporanga, o senhor Leonildo Chiali, 78 anos. Natural de Américo de Campos, morava em Álvares Florence, tendo como último endereço a rua Alípio Ferreira de Mendonça, Jardim Primavera. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Álvares Florence e será sepultado neste sábado, dia 25, às 11h, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.Aparecida Fausta dos Anjos BatistaFaleceu nesta sexta-feira, dia 24, em Votuporanga, a senhora Aparecida Fausta dos Anjos Batista, 96 anos. Natural de Américo de Campos, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Goiânia, Jardim Marin. O corpo foi sepultado nesta sexta-feira, dia 24, no Cemitério Municipal de Votuporanga.