Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 23/08/2018

Faleceu nesta quinta-feira, dia 23, em Votuporanga, o senhor Luis Salvador, 75 anos. Casado, deixa a esposa Maria de Lourdes Crescencio Salvador e um filho, o subtenente da Polícia Militar Alexandre Crescencia Salvador. Natural de Cedral, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rio de Janeiro, Vila Paes. O senhor Luis teve por muitos anos um bar e uma sorveteria ao lado do Cine Votuporanga. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta sexta-feira, dia 24, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta quinta-feira, dia 23, em Votuporanga, Cinira Aparecida Prado Rodrigues, 53 anos. Deixa os filhos Flávio; Denise e Evandro. Natural de Piracicaba, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rio Grande, Patrimônio Velho. O seu corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta sexta-feira, dia 24, às 10h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Faleceu na quarta-feira, dia 22, em São José do Rio Preto, o senhor José Francisco Gonçalves, 63 anos. Casado, deixa a esposa Lucia Aparecida de Azevedo Gonçalves. Natural de Nhandeara, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Josephina Deccache Dib, Parque das Aroeiras. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado nesta quinta-feira, dia 23, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.