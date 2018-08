Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 16/08/2018

Arcídio Ornela e Salim Emer (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira, dia 16, em Votuporanga, o senhor Arcídio Ornela, 78 anos. Deixa os filhos Arcídio; Paulo Sérgio; Cleide e Pedro Henrique. Natural de Cedral, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Joaquim Antonio Scabim, Residencial Morini. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta sexta-feira, dia 17, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta quinta-feira, dia 16, em São José do Rio Preto, o senhor Salim Emer, 71 anos. Deixa os filhos Bárbara Cristina; Débora e Daniela. Natural de Nova Granada, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Floriano Peixoto, Bela Vista. O corpo foi sepultado nesta quinta-feira, dia 16, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu na quarta-feira, dia 15, em Votuporanga, o senhor Antonio Alves Moreira, 70 anos. Casado, deixa a esposa Aparecida Vani Moreira e os filhos Alexandre e Leandro. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Paraná, Vila Paes. O corpo foi sepultado nesta quinta-feira, dia 16, no Cemitério Municipal de Votuporanga.