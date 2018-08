Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 14/08/2018

Dirceu Pires Bueno e Aparecido Gilberto de Campos

Faleceu nesta terça-feira, dia 14, em Votuporanga, o senhor Dirceu Pires Bueno, 78 anos. Casado, deixa a esposa Inesita Carnevali Bueno e os filhos Inesita Aparecida; Monica e Evandro. Natural de Ibirá, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Piauí, bairro 8 de agosto. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, dia 15, às 11h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta terça-feira, dia 14, em Votuporanga, o senhor Aparecido Gilberto de Campos, 77 anos. Casado, deixa a esposa Isabel Alves Soares e os filhos Andrea; Adriano e Fábio. Natural de Mirassol, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Guaporé, Santa Luzia. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, dia 15, às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu na segunda-feira, dia 13, em Rio Preto, o senhor Anésio Neves de Oliveira, 74 anos. Casado, deixa a esposa Jurandir Bernini de Oliveira e o filho Everton. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Alfredo Rodrigues Simões, bairro Santa Luzia. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 14, no Cemitério Municipal de Votuporanga.