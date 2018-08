Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 13/08/2018

Aparecida Brasilina da SilvaFaleceu nesta segunda-feira, dia 13, em Votuporanga, a senhora Aparecida Brasilina da Silva, 90 anos. Deixa o filho Homero. Natural de Bálsamo, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Otávio Viscardi, Estação. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 13, no Cemitério de Boa Vista dos Andradas.João Castro FilhoFaleceu domingo, dia 12, em Votuporanga, o senhor João Castro Filho, 64 anos. Casado, deixa a esposa Iraci dos Santos Castro e os filhos Anselmo; Sandra Aparecida; Simone Aparecida; Marisilvia e Mariselma. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 13, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Laurindo de OliveiraFaleceu no sábado, dia 11, em Votuporanga, o senhor Laurindo de Oliveira, 75 anos. Natural de Álvares Florence, tendo como último endereço a rua Rio Grande, Patrimônio Velho. O corpo foi sepultado domingo, dia 12, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Pedro BonessoFaleceu no sábado, dia 11, em Votuporanga, o senhor Pedro Bonesso, 85 anos. Deixa os filhos Maria Inês; Rosângela Aparecida; Luiz Antonio e Antonia Maria. Natural de Mirassol, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Oscar Adami Sobrinho, Jardim Budim. O corpo foi sepultado domingo, dia 12, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Ailton de Oliveira de SouzaFaleceu no sábado, dia 11, em Jales, o senhor Ailton de Oliveira de Souza, 51 anos. Morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Mato Grosso. O corpo foi sepultado no domingo, dia 12, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.