Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 09/08/2018

Faleceu na quarta-feira, dia 8, a senhora Alice Maria de Jesus, 86 anos. Deixa o filho Edenias de Jesus. Natural de Cedral, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Amélio João Gossn, Jardim das Palmeiras II. O corpo foi sepultado ontem, dia 9, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu na quarta-feira, dia 8, em Votuporanga, o senhor Antônio Carlos Brandão Machado. Natural de São Paulo, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Alfeu Sartori, Jardim Botura. O corpo foi sepultado ontem, dia 9, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu ontem, dia 9, em Votuporanga, o senhor Klinger Tebaldi, 85 anos. Deixa o filho Cleber. Natural de Pindorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Nelciades Oliveira, São João. O corpo foi sepultado ontem, dia 9, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.