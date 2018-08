Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 07/08/2018

Benedito PeraltaFaleceu nesta terça-feira, dia 7, em Votuporanga, o senhor Benedito Peralta, 89 anos. Deixa os filhos Helena; Aparecida; Valdir e Paulina. Natural de Urupês, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Armelindo Brunini, Pozzobon. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta quarta-feira, dia 8, às 10h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Otávio Martins NogueiraFaleceu nesta terça-feira, dia 7, em Votuporanga, o senhor Otávio Martins Nogueira, 87 anos. Deixa os filhos José Renato; Celso; Sérgio e Simone. Natural de Taquaritinga, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Espírito Santo, Vila Nova. O corpo foi sepultado ontem, no Cemitério Municipal de Votuporanga.