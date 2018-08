Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 06/08/2018

Nair Miravete AlvesFaleceu no domingo, dia 5, em Votuporanga, a senhora Nair Miravete Alves, 87 anos. Deixa os filhos Antônio Carlos e Nelci. Natural de São José do Rio Preto, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Alagoas, Bandeirantes. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 6, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Aparecida Alealde Costa SouzaFaleceu no domingo, dia 5, em São José do Rio Preto, Aparecida Alealde Costa Souza, 58 anos. Deixa os filhos Amim José; Amauri José e Anderson José. Natural e moradora de Votuporanga, tendo como último endereço a rua João Andreo Blaya, Vila Marin. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 6, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Enoque da ConceiçãoFaleceu no domingo, dia 5, em Valentim Gentil, o senhor Enoque da Conceição, 79 anos. Natural de Piranhas, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Minas Gerais, Belo Horizonte. O corpo foi sepultado domingo, dia 5, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.