publicado em 12/06/2018

Da redação

O policial militar reformado Aparecido Donizete Grande, conhecido como a ‘lenda’, faleceu na noite desta segunda-feira, por volta das 20h30, no Hospital do Amor de Jales, onde estava internado lutando contra um câncer.

Amigos e familiares lamentam a perda do policial militar que teve uma carreira exemplar e que conquistou o carinho dos colegas de trabalho por seu alto astral na comunicação com as viaturas. Ele atuou por mais de 20 anos na central de comunicação, a COPOM.

O corpo de Donizete Aparecido Grande está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado no Cemitério Jardim das Flores, às 17h, desta terça-feira.