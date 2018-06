Sepultamento será nesta segunda-feira (4), às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga

publicado em 04/06/2018

Falece Aparecida Marlene Bortolaia Bertolin (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 4, em São José do Rio Preto, a senhora Aparecida Marlene Bortolaia Bertolin. Casada, deixa o esposo Celso Bertolin e os filhos Cláudio Roberto Bertolin - sargento do Corpo de Bombeiros; Cláudia Roberta Bertolin de Souza - diretora de Escola da Rede Municipal de Votuporanga; e Matheus Bertolin - policial militar rodoviário. Deixa ainda dois netos: Felipe e Bia. O seu corpo está sendo velado no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 4, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.