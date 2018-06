Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 12/06/2018

Paulo César Ribeiro (Foto: Arquivo Pessoal)

Paulo César Ribeiro – foto

Faleceu nesta terça-feira, dia 12, em São José do Rio Preto, Paulo César Ribeiro, 57 anos. Deixa os filhos Murilo César; Débora Cristina; Leonel e Débora. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Sergipe, Patrimônio Velho. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta quarta-feira, dia 13, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Lázaro Clares dos Santos

Faleceu na segunda-feira, dia 11, em Votuporanga, o senhor Lázaro Clares dos Santos, 68 anos. Deixa a filha Marilza. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Sebastião Cecchini, bairro Pozzobon. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 12, no Cemitério Municipal de Cosmorama.