Veja os detalhes dos velórios e falecimentos

publicado em 11/06/2018

Vanda Carlos dos SantosFaleceu no domingo, dia 10, em Votuporanga, Vanda Carlos dos Santos, 49 anos. Natural de Cardoso, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Lázaro Bernardo Sobrinho, Monte Verde. O corpo foi sepultado domingo, dia 10, no Cemitério Municipal de Cardoso.Delfina Maria de Jesus FernandesFaleceu domingo, dia 10, em Votuporanga, a senhora Delfina Maria de Jesus Fernandes, 88 anos. Deixa os filhos Otaide; Clotilde; Donizete e Maria Aparecida. Natural de Mirassolândia, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Tocantins, bairro Vale do Sol. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 11, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Luiz Carlos da Silva PereiraFaleceu domingo, dia 10, em Rio Preto, Luiz Carlos da Silva Pereira, 46 anos. Deixa os filhos Danilo; Diego; Daniela e Lorena. Natural de Astorga/PR, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Fábio Cavalari, Jardim das Palmeiras. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 11, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Aparecida Clara Soares TavaresFaleceu no sábado, dia 9, em Votuporanga, a senhora Aparecida Clara Soares Tavares, 84 anos. Deixa os filhos Maria Aparecida; Marilda; Rosane e Paulo Rogério. Natural de Álvares Florence, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a avenida Pansani, Bom Clima. O corpo foi sepultado domingo, dia 10, no Cemitério Municipal de Votuporanga.