Confira os detalhes do velórios e sepultamentos

publicado em 09/06/2018

Moliyoshi EndoFaleceu na sexta-feira, dia 8, em Votuporanga, o senhor Moliyoshi Endo, 70 anos. Casado, deixa a esposa Laurinda Carvalho Endo e os filhos Eiko; Emiko; Tomiko e Toshio. Natural de Palestina, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua General Osório, Jardim Marin. O corpo foi sepultado ontem, dia 9, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Alfredo Pereira da SilvaFaleceu na sexta-feira, dia 8, em Votuporanga, o senhor Alfredo Pereira da Silva, 89 anos. Deixa os filhos Delfina; Doraci; Cleusa; Alberto; Dionisio; Leonildo (em memória); Aparecido (em memória); Jose e Jeremias (em memória). Natural de Guanambi/BA, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Antonio Dias Ribeiro, Estação. O corpo foi sepultado ontem, dia 9, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Oclaudina dos Anjos ZanelatoFaleceu na quinta-feira, dia 7, em Votuporanga, a senhora Oclaudina dos Anjos Zanelato, 76 anos. Deixa os filhos Angela; Lourival e Saulo. Natural de Nipoã, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Mario Laridondo, Pinheiro. O corpo foi sepultado na sexta-feira, dia 8, no Cemitério Municipal de Votuporanga.