Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 06/06/2018

Conceição Batista Pereira da SilvaFaleceu na terça-feira, dia 5, em Rio Preto, Conceição Batista Pereira da Silva, 68 anos. Deixa os filhos Delmo; Deonir; Beatriz e Ercília. Natural de Mira Estrela, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Arcídio Romani, Colinas. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira, dia 6, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Aurora Celeste MalmeFaleceu na terça-feira, dia 5, em Votuporanga, a senhora Aurora Celeste Malme, 84 anos. Natural e moradora de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Rio Negro, Cohab. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira, dia 6, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Maria José Nogueira FerraresiFaleceu na terça-feira, dia 5, em Votuporanga, a senhora Maria José Nogueira Ferraresi, 85 anos. Deixa os filhos Luiz Antonio; Ailton José; Jenice Aparecida; Nedi e Valter José. Natural de Tanabi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Minas Gerais, Patrimônio Novo. O corpo foi sepultado nesta quarta-feira, dia 6, no Cemitério Municipal de Bálsamo.