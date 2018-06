Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 05/06/2018

Aparecida Bento CarvalhoFaleceu na segunda-feira, dia 4, em Rio Preto, a senhora Aparecida Bento Carvalho, 86 anos. Deixa as filhas Celestina; Celeste e Célia. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua São Paulo, Vila Muniz. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 5, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Aleci Antonio de OliveiraFaleceu na segunda-feira, dia 4, em Votuporanga, o senhor Aleci Antonio de Oliveira, 85 anos. Deixa as filhas Ionice e Aline. Natural de Catite/BA, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Dos Eucaliptos, Chácara das Paineiras. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 5, no Cemitério Municipal de Votuporanga.