Veja os detalhes dos velórios e falecimentos

publicado em 04/06/2018

Armando Jesus Santana (Foto: Arquivo Pessoal)

Armando Jesus SantanaFaleceu nesta segunda-feira (4), o protético Armando Jesus Santana, aos 62 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Conde Francisco Matarazzo, no bairro Matarazzo, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Fátima Avelino Martins Santana e os filhos Amanda Janaina Santana e Franilin Martins Santana. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta terça-feira, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Aparecida Marlene Bortolaia BertolinFaleceu na madrugada desta segunda-feira (4), em São José do Rio Preto, a senhora Aparecida Marlene Bortolaia Bertolin. Casada, deixa o esposo Celso Bertolin e os filhos Cláudio Roberto Bertolin - sargento do Corpo de Bombeiros; Cláudia Roberta Bertolin de Souza - diretora de Escola da Rede Municipal de Votuporanga; e Matheus Bertolin - policial militar rodoviário. Deixa ainda dois netos: Felipe e Bia. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira (4), às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Luzia Moreira MacedoFaleceu no domingo (3), a professora aposentada Luzia Moreira Macedo, aos 82 anos. Natural de Itápolis-SP, teve como último endereço a rua Floriano Peixoto, no bairro Estela Parque, em Votuporanga. Deixa os filhos João Luiz Moreira Macedo e Eliana Aparecida Moreira Macedo. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira (4), às 15h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.José Sobrinho NetoFaleceu no sábado (2) José Sobrinho Neto, aos 73 anos. Natural de Palestina, teve como último endereço a rua Raul Ferreira de Carvalho, no bairro Comerciários II, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Elvanira dos Santos Sobrinho e os filhos Sérgio Henrique Sobrinho e Sandra Mara Sobrinho. O corpo foi velado e sepultado no domingo (3), às 9h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.Erotilde Batista Ramos TibaldiFaleceu na última sexta-feira (1), a costureira aposentada Erotilde Batista Ramos Tibaldi, aos 76 anos. Natural de José Bonifácio, teve como último endereço a rua Neucides de Oliveira, no Parque Guarani, em Votuporanga. Deixa os filhos Selma Aparecida da Silva Rossini, Célia de Fátima da Silva Landim e Cleber Tibaldi. O corpo foi velado e sepultado no sábado, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.