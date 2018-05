Confira os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 12/05/2018

Alcides Nogueira SanchesFaleceu na sexta-feira, dia 11, em São José do Rio Preto, o senhor Alcides Nogueira Sanches, 76 anos. Casado, deixa a esposa Isaura Aparecida Antunes. Natural de Bálsamo, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Prudente de Moraes, Parque Industrial. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste sábado, dia 12, no Cemitério Municipal de Votuporanga.