Veja os detalhes do velórios e sepultamentos

publicado em 28/05/2018

Cecília França Terra

Faleceu no domingo, dia 27, em Votuporanga, a senhora Cecília França Terra, 88 anos. Casada, deixa o esposo Francisco Terra e os filhos Marlene Aparecida; Jose Francisco e Silvia Cristina. Natural de Tabatinga/SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Paraíba, Patrimônio Velho. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 28, às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Antônio Alves Feitosa

Faleceu ontem, dia 28, em Votuporanga, o senhor Antônio Alves Feitosa, 88 anos. Casado, deixa a esposa Doracy Aparecida Moura Feitosa e os filhos Marilsa; Mailton e Marcos Antonio. Natural de Mirassol/SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Javari, Cidade Nova. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 28, às 17h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.

Israel Vieira da Silva

Faleceu no domingo, dia 27, em Votuporanga, Israel Vieira da Silva, 47 anos. Casado, deixa a esposa Paulina Isabel Pontes da Silva e o filho Isaque. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Francisco Luis Ferreira, São João. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 28, às 11h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Thiago Camilo de Vergílio

Faleceu no domingo, dia 27, em Votuporanga, Thiago Camilo de Vergílio, 30 anos. Deixa a filha Dandara. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Manoel Moreira da Silva, Sonho Meu. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 28, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.

Eduardo Mariano Martins

Faleceu no domingo, dia 27, em Votuporanga, o senhor Eduardo Mariano Martins, 88 anos. Natural de Matão/SP, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Minas Gerais, Vila Nova. O corpo foi sepultado domingo, dia 27, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Francisca Ana da Conceição

Faleceu na sexta-feira, dia 25, em Votuporanga, a senhora Francisca Ana da Conceição, 91 anos. Deixa os filhos Maria José; Saulo; Maria Madalena e Marta Maria. Natural de Saerraria/PB, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Irene Galvane Casado, Santa Amélia. O corpo foi sepultado sexta-feira, dia 25, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.