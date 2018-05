Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 22/05/2018

Lucio Carlos SimãoFaleceu nesta terça-feira, dia 22, em Votuporanga, Lucio Carlos Simão, 44 anos. Natural e morador de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Amélio João Gossn, bairro Palmeira I. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 22, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Antonio RamalhoFaleceu na segunda-feira, dia 21, em Votuporanga, o senhor Antonio Ramalho, 83 anos. Casado, deixa a esposa Laudicéia Pereira de Ramalho e os filhos José Carlos; Sérgio; Nilcéia; Aparecida e Célia, além de netos e bisnetos. Natural de Aracoiaba/CE, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro Estação. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 22, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.Celso Rodrigues de Oliveira IziqueFaleceu na segunda-feira, dia 21, em Votuporanga, Celso Rodrigues de Oliveira Izique, 77 anos. Casado, deixa a espos Zuleika Lameu Izique e os filhos Sandra e Roberto Carlos. Natural de Tanabi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, bairro Pozzobon. O corpo foi sepultado nesta terça-feira, dia 22, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.