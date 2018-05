Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 08/05/2018

Adélio Bento CostaFaleceu na segunda-feira, dia 7, o senhor Adélio Bento Costa, 88 anos. Morador de Nhandeara, era casado, deixa a esposa Rosa Osman Costa e os filhos, o ex-delegado seccional de Votuporanga e atual delegado-assistente do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-5), Celso Reis Bento, Mario Antônio Bento e Luiz Carlos Bento Costa. O corpo foi velado no Velório Municipal de Nhandeara e sepultado ontem no Cemitério de Nhandeara.Clemente GuedesFaleceu nesta terça-feira, dia 8, em Votuporanga, a senhora Clemente Guedes, 73 anos. Natural de Américo de Campos, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Maranhão, bairro Cidade Nova. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta quarta-feira, dia 9, às 10h, na Cemitério Municipal de Américo de Campos.Cristiano Ferreira MunizFaleceu nesta segunda-feira, dia 8, em Votuporanga, o senhor Cristiano Ferreira Muniz, 77 anos. Natural de Orindiúva, morava em Valetim Gentil, tendo como último endereço a Chácara 4M. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e será sepultado nesta quarta-feira, dia 9, às 10h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.