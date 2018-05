Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos na cidade

publicado em 07/05/2018

Maria Aparecida de Freitas

Faleceu nesta segunda-feira, a aposentada Maria Aparecida de Freitas, aos 62 anos. Deixa o filho Bruno Luis de Freitas. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta terça-feira, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria dos Santos Rosa

Faleceu nesta segunda-feira, Maria dos Santos Rosa, aos 50 anos. Teve como último endereço a rua Rio Grande, no bairro Jardim das Paineiras, em Votuporanga. Deixa o filho Willian dos Santos Cardoso. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta terça-feira, às 10h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Izair Cardoso Garcia

Faleceu nesta segunda-feira, Izair Cardoso Garcia, aos 80 anos. Natural de Santa Adélia-SP, teve como último endereço o bairro Jardim Belo Horizonte, em Valentim Gentil. Deixa os filhos Elizabeti Donizete Garcia, José Carlos Garcia, Ivete Donizete Garcia e Maria Odete Garcia. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira, às 18h, no Cemitério de Valentim Gentil.

Sonia Maria de Lucena

Faleceu no último sábado, Sonia Maria de Lucena, aos 54 anos. Natural de Santo André-SP, teve como último endereço a rua Itália, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado no domingo, às 14h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Delourdes Greco Domingos

Faleceu no último sábado, Delourdes Greco Domingos, aos 72 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim Paraíso, em Votuporanga. Deixa os filhos Thiago Greco Domingos Goes, Valdir Gabriel Domingos, Roseli Gabriel Domingos, Dulce Aparecida Domingos Domingues e Silene Gabriel Domingos. O corpo foi velado e sepultado no sábado, às 17h, em Álvares Florence.