Saiba os detalhes de horários e locais de velórios e sepultamentos

publicado em 02/05/2018

Neide Lázaro Borzani – foto

Faleceu na segunda-feira, dia 30, em Votuporanga, a senhora Neide Lázaro Borzani, 76 anos. Casada, deixa o esposo Miguel Orlando Borzani e os filhos Fabiano, Marcelo e Juliano, além de netos. Natural de Macaubal, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Javari, Vila Nova. O corpo foi sepultado na terça-feira, dia 1º, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

José Donizete Baio

Faleceu nesta terça-feira, o pensionista José Donizete Baio, aos 54 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Mariano Lima Braga, no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado nessa quarta-feira, dia 2, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria Aparecida Marconi

Faleceu no último domingo, dia 29, Maria Aparecida Marconi, aos 74 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Manaus, no Jardim Planalto, em Votuporanga. Deixa o filho Juliano Anísio Marconi. O corpo foi velado e sepultado na segunda-feira, em Votuporanga.

Luiza Rego de Macedo

Faleceu no último sábado, dia 28, a cozinheira Luiza Rego de Macedo, aos 68 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Anézia Menezes de Lima, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. Casada, deixa o esposo Raimundo Alves de Macedo e os filhos Rosiris Alves de Macedo, Reginaldo Alves de Macedo, Reinaldo Alves de Macedo, Rosângela Alves de Macedo Dutra e Rosecler Alves de Macedo. O corpo foi velado e sepultado, às 17h30, no Cemitério Municipal de Votuporanga.