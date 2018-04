Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 23/04/2018

Faleceu sábado, dia 21, em Votuporanga, o senhor Solineu Zangirolami, 74 anos. Deixa os filhos Vitor e Vinícius. Natural de Macaubal, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Governando Fernando Costa, Cecap I. O corpo foi sepultado sábado, dia 21, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu sábado, dia 21, em Votuporanga, a senhora Olinda de Oliveira Domingues, 82 anos. Natural de Cuiabá/MT, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Ibraim Haddad, Jardim Eldorado. O corpo foi velado ontem, dia 23, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu nesta segunda-feira, dia 23, em Votuporanga, o senhor Nercídio Durigon Cestaro, 92 anos. Deixa a filha Maria Célia. Natural de Cajubi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Santa Catarina, Patrimônio Velho. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta terça-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.