Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 16/04/2018

Daniel Alves da Silva

Faleceu no último sábado, o ajudante geral Daniel Alves da Silva, aos 49 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço a rua Holanda, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado no domingo, às 15h, no Cemitério de Parisi.

Donizeti Aparecido Sebastião dos Santos

Faleceu no domingo, Donizeti Aparecido Sebastião dos Santos, aos 61 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O corpo foi velado e sepultado no domingo, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Otilia Gripe Lorente

Faleceu nesta segunda-feira, Otília Gripe Lorente, aos 77 anos. Natural de Nova Granada, teve como último endereço a rua Riolândia, no bairro Cecap II, em Votuporanga. Deixa a filha Miriam Gripe Lorente de Oliveira. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.