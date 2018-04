Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/04/2018

Nalzis Casagui Buosi

Faleceu nesta quarta-feira, Nalzis Casagui Buosi, aos 90 anos. Natural de Santa Enerstina, teve como último endereço a rua Padre Diderico Micheles, no Centro de Álvares Florence. Deixa os filhos Jorge Dimas Buosi, Maria Angela Buosi Theodoro, Elizabete Judite Maria Buosi e José Isaac Buosi. O corpo foi velado nesta quinta-feira, às 15h, no Cemitério de Álvares Florence.

Luiz Teixeira dos Santos

Faleceu nesta sexta-feira, Luiz Teixeira dos Santos, aos 64 anos.Natural de Murutinga do Sul-SP, teve como último endereço a rua Sebastião Lima Braga, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Aparecida Dias Martins, e os filhos Solange Maria Nogueira dos Santos e Ederson Teixeira dos Santos. O corpo está sendo velado e será sepultado nesta sexta-feira, às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Eujacio Pereira Costa

Faleceu nesta sexta-feira, o vigilante noturno Eujacio Pereira Costa, aos 91 anos. Natural de Guanambi-BA, teve como último endereço a rua José Garcia Peres, no bairro Santa Amélia, em Votuporanga. Casado, deixa a esposa Ida Veiga de Oliveira Costa, e os filhos Tomé de Oliveira Costa, Solange de Oliveira Hashimoto, Olinda de Oliveira de Pietro, Carlos de Oliveira Costa, Claudio de Oliveira Costa, João Batista de Oliveira Costa e Sonia de Oliveira Feltrin. O corpo está sendo velado e será sepultado neste sábado, às 9h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.