Sidney Bortolaia deixa familiares e amigos

publicado em 15/02/2018

(Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu em Votuporanga, Sidney Bortolaia, aos 51 anos. Casado, deixa a esposa Lúcia Cândida Bortolaia e o filho Luan Cassiano da Silveira Bortolaia. Deixa também os irmãos Emerson Bortolaia, casado com Helen Bortolaia; Sandra Bortolaia; Francisca Paiva, casada com Manoel de Paiva; Marlene Bertolin Bortolaia, casada com Celso Bertolin; e Nino Bortolaia, casado com Marilda Bortolaia.

Sidney Bortolaia estava internado no Hospital de Base de Rio Preto, onde passou por cirurgia de aneurisma cerebral.

O corpo está sendo velado e será sepultado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.