publicado em 01/02/2018

Faleceu nesta quarta-feira, dia 31, em Votuporanga, Maria Célia Pereira Nucci, 58 anos, comerciante. Casada, deixa o esposo Carlos Tomáz Donaire e a filha Carla Maria Nucci Donaire Carraro, além de dois netos. Maria Célia era de tradicional família de Votuporanga, filha do ex-prefeito João Antônio Nucci, casado com Nelly Gianeti Pereira Nucci. Natural de Votuporanga, tendo como último endereço a rua Das Bandeiras, Centro. O corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado nesta quinta-feira, dia 1º, no Cemitério Municipal de Votuporanga.