Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 19/02/2018

Neisser José Borges e Sebastião Machado Rodrigues (Fotos: Arquivo Pessoal)

Neisser José Borges - fotoFaleceu neste domingo, dia 18, em Votuporanga, o professor aposentado Neisser José Borges, o conhecido Nei. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 19, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Sebastião Machado Rodrigues - fotoFaleceu neste domingo, dia 18, em Votuporanga, Sebastião Machado Rodrigues, 85 anos, agente de saúde. Casado, deixa a esposa Anezia Maria Alves de Oliveira e os filhos Marcia Denise; Carlos Donizete; Marcos Antonio; Paulo Cézar e José Eduardo. Natural de Tanabi, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Cardoso, Cacap II. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 19, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.João BrazFaleceu neste domingo, dia 18, em Votuporanga, o agricultor aposentado João Braz, 82 anos. Deixa os filhos Anísio; Carlos Donizete; Mailda; Marlene; Edovirgens; João Roberto; Célia; Iara; Jussara e Eliane. Natural de São José do Rio Preto, morava em Votuporanga, tendo como último endereço o Sítio Renascer. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira, dia 19, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Ernesto ConstantinoFaleceu neste sábado, dia 17, em Votuporanga, o senhor Ernesto Constantino, de 69 anos, marceneiro. Casado, deixa a esposa Iraci Carrasco Constantino e os filhos Roseli Aparecida; Silvana Regiane e Eder Luis. Natural de Cosmorama, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Paraná, Chácara das Paineiras. O corpo foi sepultado neste domingo, dia 18, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Olívia Albanez de FreitasFaleceu neste sábado, dia 17, em Votuporanga, a senhora Olívia Albanez de Freitas, 73 anos. Deixa a filha Maria Donizete. Natural de Pedranópolis, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Guaporé, bairro Residencial São Judas Tadeu. O corpo foi sepultado neste domingo, dia 18, no Cemitério Municipal de Votuporanga.