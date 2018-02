Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 17/02/2018

Faleceu neste sábado, dia 17, em Votuporanga, Adrielle Santos Costa, 13 anos, estudante. Deixa os pais Andrebaldo Costa e Adriana de Jesus Santos. Natural de Pedrinhas/SE, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Aristides do Amaral, Jardim Paraíso. O corpo foi sepultado neste sábado, dia 17, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.Faleceu nesta sexta-feira, dia 16, em Votuporanga, a senhora Aparecida Martins Carvalho, 89 anos, costureira. Deixa os filhos Vera Lúcia; Ademar Francisco e Célia Maria. Natural de Tabapuã, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Argentina, Vila América. O corpo foi sepultado neste sábado, dia 17, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Faleceu neste sexta-feira, dia 16, em Barretos, Marcia Regina da Cunha Pereira, 53 anos. Natural de Tanabi, morava em Goiatuba, tendo como último endereço a avenida Presidente Getúlio Vargas, Centro. O corpo foi sepultado neste sábado, dia 17, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.