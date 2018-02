Veja os detalhes dos velórios e sepultamentos

publicado em 05/02/2018

Helena Delgobo Teixeira (Foto: Arquivo Pessoal)

Helena Delgobo Teixeira – foto

Faleceu nesta segunda-feira, dia 5, a senhora Helena Delgobo Teixeira, 91 anos, do lar, vítima de septicemia. Deixa os filhos José; Nelson; Nadir; Ademilson e Neusa. Natural de Cândido Rodrigues, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Ercole Sereno, Vila Nova. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado nesta segunda-feira, dia 5, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Aparecido Queiroz

Faleceu no último domingo, dia 4, em Votuporanga, o senhor Aparecido Queiroz, 71 anos, funcionário público, vítima de choque séptico. Casado, deixa Maria de Paula Queiroz e os filhos Oscarlina; Cleber e Ana Paula. Natural de Duplo Céu, morava em Valentim Gentil, tendo como último endereço a rua Gustavo Pantaleão de Lima, 270, Centro. O corpo foi velado no Velório Municipal de Valentim Gentil e sepultado no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Sebastião Dutra de Santana

Faleceu no último sábado, dia 3, em Votuporanga, o senhor Sebastião Dutra de Santana, 86 anos, lavrador, vítima de insuficiência respiratória aguda. Casado, deixa a esposa Lourdes Mendes Sant’Ana e os filhos André Luiz; Sandra Maria; Eunice; Devanir; Ercilia; Luciano; Ademir e Silvano (em memória). O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado neste domingo, dia 4, no Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.