Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 06/02/2018

(Foto: A Cidade)

Rubens Roberto Cunha

Faleceu nessa segunda-feira (5), o funileiro Rubens Roberto Cunha, aos 67 anos, no Hospital de Base de Rio Preto. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Sebastião Cecchini, nº 1731, no bairro Parque Rio Vermelho, em Votuporanga. Deixa as filhas Maria Júlia Cunha e Rubiana Aparecida Cunha. O corpo foi velado e sepultado nesta terça-feira (6), às 17h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Maria Aparecida Bertoldo

Faleceu nesta terça-feira (6), Maria Aparecida Bertoldo, do lar, aos 63 anos, na Santa Casa de Votuporanga, vítima de hipertensão arterial. Natural de Cardoso, teve como último endereço a avenida Joaquim José de Moraes, nº 2326, no Residencial Santa Amélia, em Votuporanga. Deixa os filhos Edilson Carlos de Oliveira e Alessandro Carlos de Oliveira. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado nesta quarta-feira (7), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.