Sidney Bortolaia



Faleceu ontem, dia 15, em Votuporanga, Sidney Bortolaia, 51 anos. Casado, deixa a esposa Lúcia Cândida Bortolaia e o filho Luan Cassiano da Silveira Bortolaia. Deixa também os irmãos Emerson Bortolaia; Sandra Bortolaia; Francisca Paiva; Marlene Bertolin Bortolaia e Nino Bortolaia. Natural e morador de Votuporanga, teve como último endereço a rua Alagoas, bairro do Café. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 15, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Izabel Da Hungria Dungue



Faleceu na última quarta-feira, dia 14, em Votuporanga, a senhora, Izabel Da Hungria Dungue, 85 anos, do lar. Deixa filhos os Neusa; Nirce; Jesus e Delair, além de netos e bisnetos. Natural de Américo de Campos, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 15, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Maria de Lourdes Isac Eugênio