O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento está marcado para às 14h, no Cemitério Municipal

publicado em 30/01/2018

Valdair Moreira Lima será sepultado às 14h desta terça-feira (30) (Foto: Arquivo familiar)

Faleceu aos 73 anos o conhecido professor votuporanguense Valdair Moreira Lima. Depois de muitos anos como professor da rede estadual de ensino e posteriormente diretor-substituto na Escola Uzenir Coelho Zeitune, Valdair se aposentou e mudou-se para a cidade de Cardoso.

Ele era casado com Vera Alvarenga e deixa três filhos. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento está marcado para às 14h desta terça-feira (30), no Cemitério Municipal de Votuporanga.