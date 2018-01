O corpo foi sepultado nesta quarta-feira no Cemitério Municipal de Votuporanga

publicado em 03/01/2018

Weverton Aparecido Reina (Foto: Arquivo Pessoal)

Weverton Aparecido Reina – foto

Faleceu nesta quarta-feira, dia 3, em São José do Rio Preto, Weverton Aparecido Reina, de 36 anos, caminhoneiro, mais conhecido como Pingo. Casado, deixa a esposa Eliete Aparecia Siqueira Reina e um filho Kaíque, de sete anos. Natural de Mirassol, morava em Votuporanga, tendo como último endereço a avenida Pansani, no bairro Vale do Sol. O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, dia 3, no Cemitério Municipal de Votuporanga.